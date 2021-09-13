Koronaya yakalanan F1 pilotu Kimi Raikkonen, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. 41 yaşındaki pilot, "Tamamen iyileştim. Sonraki yarışta görüşmek üzere" mesajını paylaştı. Raikkonen, Rusya Grand Prix'sinde piste çıkacak.
SEZON SONU KARİYERİNİ NOKTALAYACAK
Öte yandan Fin pilot, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Formula 1'in Hollanda ve İtalya ayağındaki yarışlara katılamamıştı. Sezon sonunda kariyerini noktalayacak Finlandiyalı sürücünün yerine, bu iki etapta Alfa Romeo adına Polonyalı test pilotu Robert Kubica piste çıkmıştı.
Dünya genelinde koronayı atlatanların sayısı 180 milyonu aştı Covid-19 yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 180 milyonu aşarken bu sayı Türkiye'de 5 milyon 465 bin 846 kişiyi buldu.
Hem koronayı hem rakiplerini yendi Cumhurbaşkanlığını vekaleten yürüten iki çocuk annesi 39 yaşındaki Vyosa Osmani, Kosova Meclisi’nde yapılan seçimden zaferle çıkarak resmen koltuğa oturdu.