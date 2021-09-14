Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un sahasında Galatasaray’ı ağırladığı maçta ilginç anlar yaşandı. Sarı kırmızılı takımın attığı ikinci gol sonrası sahaya giren bir taraftar golde hatası bulunan Abdülkadir Ömür’e tepki gösterdi. Sırtındaki formayı çıkarıp Abdülkadir’e uzatan taraftar “Düzgün oyna” dedi. Tribünler de genç oyuncuyu ıslıklarken Teknik Direktör Abdullah Avcı daha ilk yarı bitmeden Ömür’ü kulübeye çekip Yusuf’u sahaya sürdü. Genç oyuncu bunun üzerine kulübede gözyaşlarına boğuldu. Trabzon’un has çocuğunu, Trabzon’un has çocukları ağlatmıştı…

Yolun başındayız

Üst üste yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü istediği ritmi bulamayan ve öz güven kaybı yaşayan Abdülkadir Ömür’e takım arkadaşlarından, hocası Abdullah Avcı’dan ve camiadan büyük destek geldi. Her oyuncunun sahada hata yapabileceğini söyleyen camianın ileri gelenleri, taraftarlara “Aşırı sevgiyle oyuncuları baskı altına alıyorsunuz, en küçük hatasında da hırpalıyorsunuz. Daha sezonun başındayız, bu çocuklar bize sadece bir maç lazım değil. Taraftarların bütün takıma sezon boyunca destek vermesi lazım” uyarısında bulundu.

Travma oluşturuyor

Abdülkadir Ömür örneği ilk değil. Takımlarına büyük tutkuyla bağlı olan bordo mavili taraftarlar geçmişte de birçok yıldız oyuncuyu ağlatmıştı. 2013’te Volkan Şen, tribünden edilen küfürler sonrası ağlayarak oyunu terk etmişti. 2016’da kötü performansı sebebiyle tribünlerin hedefi olmuş Avni Aker’i gözyaşlarıyla terk etmişti. Aynı yıl Onur Kıvrak, tribünden edilen küfür üzerine formasını yere sererek oyundan çıkmaya çalışmıştı. Abdülkadir Parmak, Burak Yılmaz ve Yusuf Erdoğan gibi taraftarın gözdesi yıldızlar da benzer tepkilerle karşılaşmıştı.

NEREDEN NEREYE?

23 milyon € verilmişti

∂ Altyapıda forma giydiği dönemde bile dev kulüplerin dikkatini çeken Abdülkadir Ömür, Avrupa’da “Türk Messi” diye tanınmıştı. 2019’da millî takımdan davet alan Ömür için Başkan Ağaoğlu, “23 milyon avroluk resmî teklif aldık” açıklamasını yapmıştı.

TAKIMDAN AYRI YÜRÜYÜŞ

Morali dibe vurdu

∂ Galatasaray maçında oyundan alınan ve taraftarların tepki göstermesi üzerine yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamayan Abdülkadir Ömür, dünkü çalışmada takımdan ayrı olarak yürüyüş yaptı. Oyuncunun moral bozukluğu gözlerden kaçmadı.