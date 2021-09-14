Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Sezon henüz başlamadan sakatlıklarla yüzleşen Fenerbahçe geride kalan süreçte tam 12 oyuncusundan farklı gerekçelerle mahrum kaldı. Pelkas’ın omzu idmanda çıktı, Serdar Dursun’un köprücük kemiği ilk maçta kırıldı, Serdar Aziz burnuna aldığı darbe sebebiyle Sivas mücadelesini acılar içinde tamamladı. Ama yaşanan kâbusun adı; adale sakatlıkları. Şu ana kadar tam 10 oyuncu, Mert Hakan, Valencia, Serdar Aziz, Mesut Özil, İrfan Can, Novak, Sosa, Ferd, Nazım ve Tisserand adale ya da kasık sakatlıklarıyla yüzleşti. İrfan Can tam iyileşti denirken maçta sadece 15 dakika kalabildi.

Frankfurt’a yetişmiyorlar

Sivas maçını tamamlayamayan Tisserand ile İrfan Can ile tedavisi süren Sosa ve Nazım perşembe Eintracht Frankfurt’a karşı forma giyemeyecek. Ferdi, Pelkas ve Novak ise bu maça yetişecek. Bu arada Vitor Pereira’nın sakatlıkların antrenman temposundan kaynaklandığı yönündeki eleştirilere verdiği cevap gözlerin oyunculara çevrilmesine sebep oldu. Pereira, “Biz yüksek ritimli baskılı oyun oynamak istiyoruz. Oyuncularım idmanlardaki ve maçlardaki bu yoğun tempoya alışmaları gerekiyor” yorumu yapınca, futbolcuların özel hayat ve çalışma disiplini sorgulanmaya başlandı.

HAKSIZ ELEŞTİRİ

Savaşçı Muhammed

∂ Ferdi’nin yokluğunda Sivas maçında dörtlünün solunda görev yapan Muhammed hatalarıyla taraftarlardan tepki aldı. Ancak istatistikler genç oyuncudan yana. Muhammed, en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan isim olarak dikkat çekti.

BİLECİK UYARDI

Sükûnet çağrısı

∂ Sivas maçı sonrası rakip oyuncuların sürekli yerde kalmasına ve hakemin de sessizliğine tepki gösteren Erol Bilecik, camiaya sükûnet çağrısı yaptı. Başkan Vekili, “Şampiyonluk mücadelesinde ne gerekiyorsa camia olarak hep birlikte yapacağız. Bu uzun maratonda her şeyden önce sakin olmalıyız. Çünkü sakin olan, hâkim olur” dedi.

HAKEMLER HEDEFTE

12 dakika durdu 7 uzatma verildi

∂ Sezonun ilk puanlarını Sivas önünde kaybeden Fenerbahçe’de yönetim hakemlere tepkili. Sarı lacivertliler, Halis Özkâhya’nın basiretsiz bir yönetimle skora etki ettiğine inanıyor. Cofie’ye ikinci sarıyı veremeyen, rakibin sert faullerine göz yuman Özkâhya’nın 51’de Goutas’ın ceza sahasında elle oynamasında penaltıyı süzemediğini düşünen F.Bahçe cephesi ikinci yarı oyunun 11 dakika 52 saniye durduğunu ama 7 dakika uzatma verildiğini belirterek “Bu yaşananlar son derece endişe verici” denildi. Sivas’ın yere yatma ve zaman geçirme girişimi için de “Türk futbolunu geri götürür” ifadeleri kullanıldı.

Fener ayağına sıktı! Sarı lacivertliler, Osayi’nin golüyle öne geçti. Henrique'yi çalımlamaya kalkan kaleci Altay'ın büyük hatasında Sivas penaltı kazandı. Atışı kullanan Henrique fırsatı kaçırmadı.