Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında kendi sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Galatasaray-Lazio karşılaşmasını, Sloven hakem Matej Ju yönetecek.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü 19.45'te başlayacak mücadelede Lazio'yu ağırlayacak. Bu zorlu müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak.

Ayrıca VAR koltuğunda Slavko Vincic oturacakken, AVAR'da da Rade Obrenovic yer alacak.

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