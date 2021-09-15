Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, sağlık durumu ile ilgili çıkan haberlerle korkutmuştu. Kolonunda çıkan tümör nedeniyle ameliyata alınan efsane ismin durumunun iyiyye gittiği öğrenildi. Pele yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

"YAKINDA YENİDEN KAVUŞACAĞIZ"

Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde operasyon geçiren Pele, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kendini çok iyi hissettiğini belirterek aldığı destek mesajları için teşekkür eden 80 yaşındaki Pele, "Yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alındım. Her gün daha iyiye gidiyorum. Maçta 90 dakika ve uzatmaları çıkaracak haldeyim. Yakında yeniden kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbrek sorunları ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

Pele'den kötü haber Futbol efsanesi Pele, kalınbağırsağında bulunan tümör nedeniyle ameliyata alındı.