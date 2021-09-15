UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund’u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmanın 20. dakikasında 1-0 geriye düştü. Meunier’in sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bellingham, Montero’dan sıyrılıp yaptığı vuruşta takımını öne geçiren isim olurken, bu gol aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon resmi maçlarda kalesinde gördüğü ilk gol oldu. Süper Lig’de geride kalan 4 maçta 10 puan toplayarak averajla zirveye oturan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmedi ve ligde gol yemeyen tek takım olarak dikkat çekti.
Beşiktaş 0 - 2 Borussia Dortmund Maçı Canlı Anlatım Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlıların 11 kişilik kadrosunun 10'unu yabancılar oluştu.
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! N'Koudou kadrodan çıkarıldı Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan N'Koudou, ağrılarının sürmesi nedeniyle Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaş bu sezon ilk golünü Şampiyonlar Ligi'nde yedi
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelen Beşiktaş mücadelenin 20. dakikasında 1-0 geriye düştü. Siyah beyazlı ekip bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde gol gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund’u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmanın 20. dakikasında 1-0 geriye düştü. Meunier’in sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bellingham, Montero’dan sıyrılıp yaptığı vuruşta takımını öne geçiren isim olurken, bu gol aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon resmi maçlarda kalesinde gördüğü ilk gol oldu. Süper Lig’de geride kalan 4 maçta 10 puan toplayarak averajla zirveye oturan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmedi ve ligde gol yemeyen tek takım olarak dikkat çekti.
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