Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mücadele öncesi maçın oynanacağı Deutche Bank Park Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, yarınki maçın iyi geçeceğini söyledi. İki takımın da hem teknik hem taktiksel anlamda iyi durumda ve iyi oyunculardan kurulu olduğunu belirten Pereira "Taraftarlarımız diğer maçlarda olduğu gibi burada bizi yalnız bırakmayacak. Ben takımımda teknik ve taktik olarak kaliteli, özgüvenli, pozitif, hırslı bir futbol oynayan futbolcular görmek istiyorum. Tabii ki yarınki maç kolay olmayacak ama buraya gelmemizi sağlayan Play-off'daki özgüveni göstermemiz gerekiyor" dedi.

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"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

İyi bir takıma karşı oynamak için hazır olduklarını belirten Vitor Pereira "Gerçekten çok iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp kendi kimliğimizi sahaya yansıtacağız. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Frankfurt da kendi oyununu sahaya yansıtacak. Sonucu göreceğiz" diye konuştu.

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"MESUT KALİTESİYLE TAKIMA KATKI VERİYOR"

"Mesut Özil'le ilgili beklentiniz nedir?" sorusunu da cevaplayan deneyimli teknik adam "Mesut yarınki maç için çok hırslı. Takımına yardım etmek istiyor. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Kalitesiyle takıma katkı veriyor. Sadece taktiksel anlamda değil, aynı zamanda takımın kaptanlarından bir tanesi. Kaptan olarak da takıma yardım ediyor. Bizim için, kulübümüz ve taraftarlarımız için çok önemli bir oyuncu. Yarın ona iyi bir maç diliyorum" temennisinde bulundu.

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