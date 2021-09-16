Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Play-off turunda Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Kanarya, bu sezon (hazırlık maçları dahil) hiçbir karşılaşmada yenilmedi. Sakat, İrfan Can, Tisserand, Nazım, Zajc ve Jose Sosa’dan mahrum Fenerbahçe gruplara iyi bir başlangıç yapmak için sahada olacak. D Grubu’ndaki diğer maçında Olimpiakos evinde Antwerp’i ağırlayacak.

Fener ayağına sıktı! Sarı lacivertliler, Osayi’nin golüyle öne geçti. Henrique'yi çalımlamaya kalkan kaleci Altay'ın büyük hatasında Sivas penaltı kazandı. Atışı kullanan Henrique fırsatı kaçırmadı.