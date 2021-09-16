Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okçuluk Milli Takımı Dünya Şampiyonası için ABD’ye gitti. ABD’ye giden milli takım kafilesinde, Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ve antrenör ekibi ve milli sporcular yer alıyor.

2020 Tokyo Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz başta olmak üzere Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Asya Karataylı, Samet Ak, Musa Arzuman, Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer, Evren Çağıran, Furkan Oruç ve Yakup Yıldız kafiledeki isimlerden.

Okçuluk Milli Takımı, 19-26 Eylül tarihlerinde Yankton şehrinde düzenlenecek şampiyonada yer alacak. Dünyanın en iyi okçuları Yankton kentinde düzenlenecek Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele edecek.

Mete Gazoz: Altın madalyanın geleceğini 5 sene önce hissettim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, olimpiyat altın madalyasını kazanacağını 5 sene önceden hissettiğini söyledi.