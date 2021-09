Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta Welinton’un sakatlığı can sıktı. Vida’nın Yeni Malatyaspor maçında sakatlanmasının ardından bir kötü haber de Brezilyalı futbolcudan gelirken elde tek stoper olarak Dortmund maçında beğenitoplayan Francisco Montero kaldı.Yıllardır bir joker gibi sahanın hemen her yerinde görev alan Necip, yine Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın can simidi oldu.

YALÇIN GÜVENİYOR

Başarılı teknik adam Antalyaspor karşısında savunmanın göbeğinde Montero’nun yanında Necip’e görev verecek. Karagümrük maçında Teixeira’nın sakatlanmasıyla yaşanan yabancı sayısı karmaşasında Sergen Yalçın’ın ‘Garanti olsun’ diyerek oyuna aldığı Necip, Yeni Malatyaspor maçında da yerli limitini doldurmak için sahadaydı. Necip Uysal, geçen sezondan bu yana Süper Lig’de 32 maça çıkarken bunların 17’sinde ilk 11’de görev aldı.

HER YERİN ADAMI

30 yaşındaki Necip Uysal, ilk 11’de başladığı maçların 10’una farklı mevkide başlayarak “joker” rolünü tam anlamıyla üstlenmiş oldu.

Sergen Yalçın: B. Dortmund'dan 3-4 gol yememek beklenmedik bir durum Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund karşısında alınan yenilgi sonrası konuştu. Yalçın "Bu bir konsol oyunu değil. Böyle takımlara karşı 3’ü, 4’ü yememek biraz beklenmedik bir durum" dedi.

Haaland: Beşiktaş maça iyi başladı ama biz kazandık Borussia Dortmund’un genç yıldızı Erling Haaland, Beşiktaş’ın maça çok iyi başladığını ancak kendilerinin kazandığını söyledi.

Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede temsilcimiz 2-1 yenildi, işte maçtan notlar ve son gelişmeler...