Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Geçtiğimiz 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan ve sadece averaj farkıyla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı güzel oyunu devam ettirerek zorlu İstanbul derbisinden galibiyet almanın hesabını yapıyor. Şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunun ardından büyük bir düşüşe geçen ve bu sezona da istediği gibi başlayamayan Başakşehir ise evinde saha ve taraftar avantajını kullanarak ligde ilk puanını almanın peşinde.

MAÇ SAAT KAÇTA, NEREDE?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

FENER'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Medipol Başakşehir, ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertliler, son sıradaki GZT Giresunspor'un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1, üçüncü hafta karşılaşmasında evinde Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, son maçında da deplasmanda Göztepe'ye 2-1 kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu ve kadro dışı bırakılan Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.