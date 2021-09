Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta önemli isimlerin sakatlığı Antalya maçı öncesi zaten can sıkıyordu. Dünkü maçın ilk yarısında bunlara Necip ve Mehmet Topal da eklendi. Sergen Hoca karşılaşmanın ilk diliminde takımın bölgelerinde değişiklik yapmaktan bitap düştü desek yeridir. Önce Josef stopere, on dakika sonra bu defa Josef ön liberoya, Atiba tandeme. N'Sakala sağ, Rıdvan sol beke. Bir ara üçlü defans, bekler beşli orta bloğun kanatlarına gitti... Not almak bile zor. Böyle olunca ilk yarıda balans ayarı bozulan Kartal iki golü kalesine gördü.

Derin değişiklikler

Bütün bunların öncesinde de Sergen Hoca, dinlendirmek adına takımın yarısını kulübeye çekmişti, onu da belirtelim. Bu kadar derin revizyona gerek var mıydı? İkinci yarıda Ghezzal sağ, Larin sol çizgideki yerini aldı. Beşiktaş orjinal şekline (sakatların yokluğunda ne kadar olabilecekse) büründü. Pjanic atak başlangıçlarında yine müthiş toplar attı. Ve Kartal uçmaya başladı. Antalya kalesinde müthiş bir baskı kurdu. Bunların sonucunda genç Rıdvan'ın golü umutları yeşertti.

Fredy kâbusu

Sonrasında da Kartal saldırıları devam etti. Üstelik ani kontralarda defansı toplama görevi Atiba'da olmasına rağmen. Fakat N'Sakala, Montero'nun yardımıyla seri geri dönüşlerle özellikle ligin golcüsü Haji Wright'a boş alan bırakmadılar. Bu sırada Fredy takımına kâbus oldu. Hatalı pasını kapan Batsman affetmedi. Tabela eşitliği Beşiktaş'ı daha da ateşlerken son sözü, 'eski formu yok' denilen Ghezzal söyledi. Beşiktaş bu geri dönüşüyle hiç şüphesiz üç puandan fazlasını kazandı.

Sahaya ruhumuzu koyduk

Maç sonrası Beşiktaşlı futbolcular yorgun ama mutluydu:

l GHEZZAL: Alınan her 3 puan önemli. 2-0'dan dönmek önemliydi. Bizim de ruhumuzdu. Benim golüm çok önemliydi. Her gol güzeldir ama galibiyeti getirdiğim için mutluyum...

l RIDVAN: İnşallah iyi sonuçlar alarak devam ederiz. Şampiyonlar Ligi'nde çok yorulduk. Çok sakat oyuncumuz var. Herkes elinden geleni yaptı. Galibiyet serimize devam etmek istiyoruz...

l JOSEF: Takımı kutlamak lazım, ilk yarı eksiklerimiz vardı, çok açık verdik ama geri döndük. Çok fazla sakatımız var. Ancak biz Beşiktaş'ız, bunu gösterdik. Umarım benim ateşim takıma yardımcı olur...

Beşiktaş hastanesi!

Beşiktaş'ta altı futbolcu çeşitli gerekçelerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamadı. Sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları, Rosier'de üst solunum yolu rahatsızlığı belirtileri sebebiyle forma giyemedi. Aksilikler bununla sınırlı kalmadı. Maçın ilk yarısında önce Necip Uysal sonra da Mehmet Topal sakatlandı. Böylece siyah beyazlı takımda sakat sayısı daha da arttı. Dünkü sakatlıklarla birlikte teknik heyetin iyiden iyiye canı sıkıldı.

