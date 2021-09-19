Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden sporcularımız bu defa madalya ile dönemedi. Yedi ayrı kulvarda yarışan cimnastikçiler, tüm mücadelelerden mağlup ayrıldı.

ÇİFTLERDE BEŞİNCİLİKLE YETİNDİK

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pesaro kentinde gerçekleşen şampiyonanın final yarışmaları yapıldı. Büyükler kategorisinde Nazlı Özgör ve Nihatcan Gül, çiftlerde aldıkları 21.200 puanla 5. oldu.

MÜSABAKALARDA SIRALAMA

Tek kadınlar finalinde yer alan Nil Deniz Bal 20.500 puanla, grup finalinde yarışan Nazlı Özgör, Nihatcan Gül, Erkut Ergin, Mehmet Utku Çırak ve Ahmet Çoruh ise 20.416 puanla 7. sırayı aldı.

Gençler kategorisi trio finalinde yarışan Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı, 19.400 puanla şampiyonayı 4. tamamladı. Şimal Seyman, tek kadınlar finalinde ise 20.100 puanla 6'ncı, çiftler finalinde de partneri Okay Arsan'la aldığı 19.600 puanla 7. oldu. Çiftler elemesinde yedek finalist olup Macar çiftin çekilmesi üzerine finallerde yarışan Ekin Zeren Fırat ve İsmail Altıparmak ikilisi ise 19.400 puanla yarışmayı 8. olarak bitirdi.

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