Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Mario Gomez, Talisca, Abobuakar, Rosier ve Ghezzal gibi verimli isimlere şimdi de Michy Batshuayi ekleniyor. Bonservisini elinde tutan Chelsea’ye kiralama bedeli olarak 150 bin avro verilen, kendisine de bir sezon için 3 milyon 150 bin avro ödenecek Belçikalı forvet ligde son iki maça kelimenin tam anlamıyla damgasını vurdu. 88 dakika sahada kaldığı Karagümrük maçında rakibi ısıran, önde basarak hataya zorlayan 'Batsman' son iki maçta bu özelliğini ödüle dönüştürdü.

Yarışta varım

Yeni Malatya maçında iki gol birden atan, krallık yarışında olacağını şimdiden ispatlayan siyah beyazlıların yeni forveti, ilk yarısını 2-0 geride kapattıkları Antalyaspor mücadelesinde ise 3-2’lik galibiyetin baş mimarlarındandı. Önce Fredy'nin kaleciye attığı geri pasta araya girdi, ardından Ghezzal’ın galibiyeti getiren golünde asist yaptı ve rakibin fişini çekti. Ki Beşiktaş iki galibiyetle kasasına 5,4 milyon TL koyarken hiç kuşkusuz bu parada Belçikalı’nın katkısı çok ama çok büyüktü.

Beşiktaş Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti Deplasman maçında Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, 2-0 yenik başladığı maçı ikinci yarıda attığı 3 gol sonrası zaferle bitirdi.