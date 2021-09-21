Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım’ın başına getirilen Stefan Kuntz için dün Riva’da imza töreni düzenlendi. TFF ile üç yıllık sözleşme imzalayan Alman teknik adam “Bugünkü imza töreninden sonra bütün gücümüzü toplayıp hızlı bir şekilde Norveç maçına hazırlanacağız” dedi. Hamit Altıntop’un kendisine teklifi ilettiğinde büyük gurur duyduğunu söyleyen Kuntz “Çok başarılı Türk teknik direktörlerin ardından göreve başladığım için mutluyum” dedi.

Evime döndüm

Kuntz “Evime döndüm diyebilirim. Beşiktaş’ta geçirdiğim 1 yıl inanılmazdı. Eşim bugün bile ‘Bir yerde hata yaptıysak Türkiye’den erken ayrılmaktı’ der. Bunları söylerken gözlerime baktığınızda mutluluğu görebilirsiniz. Aileme Türkiye ile görüştüğümü söylediğimde verdikleri cevap ‘Biz de seninle gelelim’ oldu. Bundan daha iyi bir iltifat olamaz. Bana gösterilen bu inanç için teşekkür ediyorum” dedi.

Kaliteli oyuncular

Güç ve pozitif enerji dolu olduğunu ifade eden Alman teknik adam “Türk oyuncuların potansiyellerini biliyorum. Onlara organizasyon ve yapı kazandıracağız. Yeniden Türk Bayrağı’na bakarak başarılarımızı kutlayacağız. Beşiktaş’ta oynadığım zamanda kaybettiğimiz ve kazandığımızda neler olduğunu biliyorum. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kutlamanın ne kadar güzel olduğunu konuşmak istiyorum. En Alman Türk olmak istiyorum ya da en Türk Alman” ifadelerini kullandı.

ÇOK TAKDİR ETTİM

Sergen’e kahkaha attım!

∂ Beşiktaş’ta unutulmaz günler yaşadığını söyleyen Stefan Kuntz “Rıza’yı, Metin’i hatırlıyorum. Alpay politikaya atılmış. Sergen’i teknik direktör olarak gördüğümde televizyonun karşısında kahkahalar attım. Onun antrenör olup şampiyon olması inanılmaz” dedi.

A Millî Takım’ı hak etti

∂ A Millî Takım’dan Sorumlu Yönetici olan Hamit Altıntop, Stefan Kuntz’un Almanya U21 Takımı’nda beş başarılı yıl geçirdiğini söylerken “Kendisi Almanya A Millî Takımı’nı hak ediyordu, olmadı. Almanya’da bu şansı bulamadı ama ikinci vatanında bu şansı kendisine verdik. Şenol Hoca’dan sonra 20-25 hocayla görüştük. Yeni sorumluluğumla birlikte zor bir görev aldım. Bilgimle, tecrübemle, kalitemle bu zor sorumluluğu keyfe çevireceğimden emin olabilirsiniz” diye konuştu.

Yardımcıları belli bile

Kuntz’un Almanya U21 takımında birlikte çalıştığı Daniel Niedzowski ve Antoni Di Salvo’nun yanı sıra Türk teknik adam Kenan Koçak ile de çalışacağı öğrenildi. Öte yandan millîlerin kaleci antrenörlüğünü ise Şenol Güneş’in de ekibinde yer alan Emrah Karakovan yapmaya devam edecek.

Hoş geldin Kuntz Almanya U21 takımını bırakan Alman teknik adamla bugün Riva'da üç yıllık sözleşme imzalanacak.

A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz oldu! Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Stefan Kuntz'un getirildiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır." denildi.