Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günümüz dünyasının iş hayatında ‘ne iş olsa yaparım ağabey’ düşüncesinin futbolda vücut bulmuş hâli Josef de Souza… Bonservis bedeli ödenmeden alınan Josef de Souza, Kartal’ın değişmezi oldu. Kaleciler değişiyor ama sakat ve cezalı değilse o değişmiyor. Nasıl değişsin ki! Orta alanın ileri geri toparlayıcısı, geriden oyun kuranı bir anlamda Beşiktaş’ın orta direği.

Değeri yükseliyor

Siyah beyazlılar şu ana kadar 6 resmî maç (5 lig, 1 Şampiyonlar Ligi) yaparken bir dakika bile boşu olmayan (540 dk) tek isim Josef. Onunla birlikte altı maçta da süre alan diğer iki isim ise Ghezzal (438 dk) ve Kenan (249 dk). Atiba ile iyi bir ikili oluşturan, Brezilyalı orta saha şubat ayında 5,7 milyon avro olan değerini şu anda 7,2 milyon avrolara çıkardı.

SAKATLIKLARI GEÇTİ

Welinton ve Rosier hazır

∂ Antalya deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş bugün sahasında Adana Demirspor'u misafir edecek. Kartal’da sakat N'Koudou, Vida, Teixeira, Umut Meraş, Necip ve Mehmet Topal forma giyemeyecek. Durumu düzelen Welinton ve Rosier ise göreve hazır.

Beşiktaş Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti Deplasman maçında Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, 2-0 yenik başladığı maçı ikinci yarıda attığı 3 gol sonrası zaferle bitirdi.