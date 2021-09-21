TFF 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile hazırlıklara başladı. Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Özcan Bizati, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. 1 saat 20 dakika süren idman ısınma koşularıyla başladı, 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde çift kale maç yapıldı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Bursaspor, Mehmet Erdem Uğurlu’yu kadrosuna kattı Bursaspor, Altay'dan sol bek mevkiinde forma giyen 33 yaşındaki Mehmet Erdem Uğurlu’yu renklerine bağladı.
Bursaspor’un yeni hocası Özcan Bizati ilk idmanına çıktı
21.09.2021 - 23:46 | Son Güncelleme: 21.09.2021 - 23:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Yeşil-beyazlıların yeni hocası Özcan Bizati de ilk idmanına çıkmış oldu.
TFF 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile hazırlıklara başladı. Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Özcan Bizati, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. 1 saat 20 dakika süren idman ısınma koşularıyla başladı, 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde çift kale maç yapıldı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Etiketler : bursaspor,idman,maç,
804123 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/804123.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
5
4
1
0
8
13
02
TRABZONSPOR A.Ş.
5
4
1
0
7
13
03
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
5
3
2
0
4
11
04
ATAKAŞ HATAYSPOR
5
3
1
1
7
10
05
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
5
3
1
1
5
10
06
FENERBAHÇE A.Ş.
5
3
1
1
3
10
07
ALTAY
5
3
0
2
3
9
08
AYTEMİZ ALANYASPOR
5
3
0
2
-5
9
09
GALATASARAY A.Ş.
5
2
2
1
2
8
10
YUKATEL KAYSERİSPOR
5
2
1
2
-1
7
11
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
5
2
0
3
-5
6
12
GÖZTEPE A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
13
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
14
KASIMPAŞA A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
15
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
5
1
2
2
-3
5
16
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
5
1
1
3
-4
4
17
DEMİR GRUP SİVASSPOR
5
0
3
2
-2
3
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
5
1
0
4
-2
3
19
GZT GİRESUNSPOR
5
0
1
4
-6
1
20
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
0
1
4
-8
1
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
21.09.2021 17:00
Vavacars Fatih Karagümrük - Fraport Tav Antalyaspor
21.09.2021 17:00
Rizespor - Altay
21.09.2021 20:00
Beşiktaş - Adana Demirspor A.ş.
21.09.2021 20:00
öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Sivasspor
22.09.2021 17:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Başakşehir
22.09.2021 20:00
Yukatel Kayserispor - Galatasaray
22.09.2021 20:00
Göztepe - Atakaş Hatayspor
23.09.2021 17:00
Konyaspor - Trabzonspor
23.09.2021 20:00
Alanyaspor - Kasimpaşa
23.09.2021 20:00
Fenerbahçe - Gzt Giresunspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
6
5
1
0
13
16
02
MKE ANKARAGÜCÜ
6
3
3
0
6
12
03
EYÜPSPOR
6
4
0
2
3
12
04
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
6
4
0
2
0
12
05
TUZLASPOR A.Ş.
5
3
2
0
5
11
06
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
6
3
0
3
1
9
07
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
6
3
0
3
0
9
08
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
5
2
1
2
2
7
09
YILPORT SAMSUNSPOR
5
2
1
2
0
7
10
KOCAELİSPOR
5
2
1
2
-2
7
11
ALTINORDU
6
2
1
3
-4
7
12
MENEMENSPOR A.Ş.
6
2
1
3
-5
7
13
ADANASPOR A.Ş.
6
1
3
2
0
6
14
BALIKESİRSPOR
5
2
0
3
-3
6
15
DENİZLİSPOR
6
2
0
4
-3
6
16
BURSASPOR
6
1
2
3
-1
5
17
GENÇLERBİRLİĞİ
6
1
2
3
-6
5
18
İSTANBULSPOR A.Ş.
5
1
1
3
-1
4
1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
24.09.2021 20:00
Kocaelispor - Tuzlaspor A.ş.
25.09.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Manisa Futbol Kulübü
25.09.2021 16:00
Erzurumspor - Adanaspor
25.09.2021 19:00
Gençlerbirliği - Beypiliç Boluspor
26.09.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Altinordu
26.09.2021 16:00
Istanbulspor - Balikesirspor
26.09.2021 16:00
Menemenspor A.ş. - Eyüpspor
26.09.2021 19:00
Bursaspor - Ankaragücü
27.09.2021 20:00
Denizlispor - Yilport Samsunspor