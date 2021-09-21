Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile hazırlıklara başladı. Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Özcan Bizati, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. 1 saat 20 dakika süren idman ısınma koşularıyla başladı, 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde çift kale maç yapıldı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.



Bursaspor, Mehmet Erdem Uğurlu’yu kadrosuna kattı Bursaspor, Altay'dan sol bek mevkiinde forma giyen 33 yaşındaki Mehmet Erdem Uğurlu’yu renklerine bağladı.



