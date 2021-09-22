Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Trabzonspor, zorlu Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Bordo-mavililer maç fazlası ile lider olan Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmanın peşinde. Ligde 17 maçtır kaybetmeyen Konyaspor ise evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek.

TRABZONSPOR'DA 4 İSMİN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Fode Koita'nın sakatlıkları bulunuyor. İyileşen forvet oyuncusu Djaniny Semedo'nun kadroda yer alması bekleniyor.

Bordo-mavililer, bu akşam 19.00'da özel uçakla Konya'ya gidecek.

KONYASPOR LİGDE 17 MAÇTIR NAMAĞLUP

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 17 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 17 maçında 8 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek 198 gündür yenilgi yaşamadı.

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçında kaybetmemesi halinde deplasmanda yenilmezlik rekorunu kıracak. 20 dış saha maçında 11 galibiyet, 9 beraberlik alarak 1981-1982 ve 1982-1983 sezonlarını kapsayan deplasman yenilmezliği rekoruna ortak olan Karadeniz ekibi, yarın ki rakibi karşısında rekor maçına çıkacak.

41. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

İki takım arasında geride kalan 40 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 62 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 45 gol gördü.