Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Watford ile Stoke City, kozlarını paylaştı. 26 yaşındaki Ozan Tufan, Watford formasıyla 90 dakika sahada kaldı. Müsabakayı Stoke City 3-1 kazanırken Ozan Tufan’ın performansı dikkat çekti.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Watford formasıyla ilk maçına çıkan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Ozan Tufan’ın fit hali dikkatlerden kaçmadı. Ozan Tufan ayrıca ilk maçında 90 dakika boyunca yakaladığı istatistiklerle İngiliz futbolseverlerden tam not aldı.

YÜZDE 80 PAS İSABETİYLE OYNADI

Stoke City karşısında 90 dakika süre alan tecrübeli oyuncu, %80.8 pas isabet yüzdesiyle oynadı. Rakip yarı alanda %72.7 pas isabet yüzdesi yakalayan Tufan, üçüncü bölgede ise bu oranı %77'ye yükseltmeyi başardı.

10 SAHİPSİZ TOP KAZANDI

90 dakika boyunca Stoke City kalesine 4 şut gönderen Ozan Tufan, 1 kez isabet buldu. Rakip ceza sahasında 2 kez topla buluşan milli orta saha, ayrıca 6 kez ikili mücadele, iki kez de hava topu kazandı. Ozan Tufan'ın geceye damga vuran istatistiği ise Stoke City karşısında 10 sahipsiz top kazanması oldu.

Watford'un hocası Munoz Ozan Tufan’ı yere göğe sığdıramadı Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, hocasından tam not aldı. Lig Kupası 3’ncü Tur maçında Watford ile Stoke City'ye karşı karşıya gelirken, sahada Ozan Tufan’da yer alacak. Takımın hocası Munoz, "Ozan kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Şutları harika. Maçta çok iyi işler yapacak" dedi.

Ozan Tufan Avrupa yolcusu Kariyerinin en parlak sezonunu yaşayan Ozan, sarı lacivertlileri sırtlarken transfer piyasasını da karıştırdı. Vazgeçilmez oyuncu adım adım Avrupa’ya gidiyor...

Mart ayında en çok konuşulan futbolcu Ozan Tufan oldu Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı rapora göre; ay boyunca spor medyasının gündeminde en çok yer alan futbolcu, Malaga’da attığı gollerle akıllara kazınan Ozan Tufan oldu. Fenerbahçe’de yaşanan bayrak değişimi de öne çıkan başlıklar arasındaydı.