Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın göreve geldiğinden bu yana çeşitli krizler yaşamıştı ama böylesini görmedi. İzmir'e 16 oyuncuyla gidecek olan siyah beyazlılar bugün oynanacak Altay maçına 10 eksikle çıkacak. Batshuayi, Ghezzal, Teixeira, Vida, Welinton, N'Koudou, Necip Uysal, Larin, Mehmet Topal ve cezalı Rosier İzmir'e götürülmedi. Atiba'nın son idmanda oynayacak durumda olması Sergen Yalçın'ın yüzünü biraz olsun güldürdü. Kanadalı futbolcunun Vida, Welinton ve Necip Uysal'ın sakat olmasından dolayı bugünkü maçta stoperde görev alması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI

Kulübeler PDFK’lık

∂ Beşiktaş-A. Demirspor maçındaki olaylar sebebiyle iki kulüp de PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş teknik heyetinden Murat Şahin, Ozan Köprülü, Hakan Çalışkan, Stefano Marrone, kulüp görevlileri Mehmet Can Otay, Erdal Erdem, A. Demirspor'dan ise kulüp görevlisi Oğuzhan Delen PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.

SAKATLIK RAPORU

l Domagoj VIda: En az iki hafta yok.

l Mehmet Topal: 1,5 ay sonra dönecek.

l N'Koudou: Ajax maçında da olmayacak.

l Ghezzal: İzmir'de yok, Ajax maçında belki.

l BatshuayI: Ajax maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

l WelInton: Ajax maçında oynaması zor.

l Necip Uysal: 15 gün daha oynayamayacak.

l CYLE LARIN: İki hafta forma giyemeyecek.

Beşiktaş ve Adana Demirspor PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk ettiği mücadelede saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebi ile kurula sevk edildi. Aynı zamanda Adana Demirspor ise saha olaylarından ötürü kurula sevk edildiği açıklandı.

Beşiktaş, deplasmanda Altay'a konuk olacak Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, yarın İzmir ekibi Altay'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar Adana Demirspor karşısında yaşadıkları puan kaybını Süper Lig'in yeni ekibi karşısında telafi etmeye çalışacak.