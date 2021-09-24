Türkiye Gazetesi

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol savunma oyuncusu Montero'nun bugün Altay deplasmanında oynanacak mücadelenin kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu. Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtlieri gösterdiği ve bu sebeple mücadelede forma giymeyeceği söylendi. Montero'nun da forma giyememesi ile birlikte Beşiktaş'ta eksik sayısı 11'e yükseldi.

MONTERO İLE BİRLİKTE 10 EKSİK

Sakatlıklar ve cezalı futbolcular nedeniyle İzmir'e 16 kişilik kadroyla giden Beşiktaş'ta Montero'nun da kadrodan çıkarılmasıyla eksik sayısı 10'a yükseldi.

Siyah-beyazlılarda, Montero'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ile cezalı Valentin Rosier, bu akşam saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda başlayacak karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

SAKATLARDAN NEREDEYSE İLK 11 ÇIKTI

Oyuncularından üst üste kötü haberler alan Beşiktaş'ta neredeyse sakat futbolculardan neredeyse ilk 11 çıktı.

Defans: Necip, Vida, Welinton, Montero

Orta saha: N'Koudou, Mehmet Topal, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin

Forvet: Batshuayi

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA 2 YILDIZI SAKATLANDI

Beşiktaş, henüz sezonun başı olmasına rağmen birçok isim sakatlığı sebebi ile kadrodan çıkarıldı. Son olarak Rachid Ghezzal ile Michy Batshuayi'nin sakatlanması ve Altay karşısında forma giyemeyecek olmaları teknik heyette moralleri bozmuştu.

Geçen yılın süper ligde en değerli oyuncusu seçilen ve Adana Demirspor karşılaşmasında da Rıdvan'ın golünün asistini yapan Ghezzal maçın 75'inci dakikasında üst adalesinden sakatladı.

Belçikalı yıldız Batshuayi'nin de, Adana Demirspor maçında dizinden problem yaşadığı ve Altay deplasmanında forma giyemeyeceği belirtildi.