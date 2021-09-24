Türkiye Gazetesi

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonu 10. ayak yarışları kapsamında düzenlenecek müsabakada ev sahibi İspanya olacak. Söz konusu müsabakada; Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ülkemizi temsil etmek üzere piste çıkacak.

RAZGATLIOĞLU, ŞAMPİYONADA LİDER KONUMDA

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesindeki milli sporcular; Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, 4,4 km uzunluğa sahip Jerez pistinde mücadele verecek. Dünya Superbike Şampiyonası'nda 399 puanla lider durumda bulunan Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK), İspanya ayağında zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Şampiyonada bugün serbest antrenmanlar, yarın öğleden önce Superpole (sıralama) ve TSİ 15.00'te hafta sonunun ilk yarışı yapılacak. 26 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de Superpole Yarışı, TSİ 15.00'te ise ikinci yarış start alacak.

CAN ÖNCÜ'NÜN HEDEFİ KÜRSÜ

Dünya Supersport Şampiyonası'nda milli sporcu Can Öncü, son yarışlardaki yükselen grafiğini İspanya'da da sürdürmeye çalışacak. Jerez pistinde yapılacak şampiyonada Kawasaki Puccetti takımının 18 yaşındaki genç pilotu, bugün serbest antrenmanlara katılacak. 25 Eylül Cumartesi günü öğleden önce sıralamaya çıkacak Öncü, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta, 26 Eylül Pazar günü ise TSİ 13.30’da ikinci yarışta mücadele edecek.

SOFUOĞLU BUGÜN SERBEST ANTREMANA ÇIKACAK

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu'nun yer aldığı Dünya Supersport 300 Şampiyonası da Jerez pistinde düzenlenecek.

Şampiyonada Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi temsil edecek genç sporcu, bugün serbest antrenmanlara çıkacak. 25 Eylül Cumartesi günü sabah sıralamaya katılacak Sofuoğlu, aynı gün TSİ 13.45'te ilk yarışta start alacak. Şampiyonada 26 Eylül Pazar günü ise TSİ 16.15'te ikinci yarış başlayacak.

Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste dördüncü birincilik Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü birinciliğini kazandı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da ilk yarışta birinci oldu Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2021 sezonu 8. ayağında Fransa'da ilk yarışta birinci oldu.

Bahattin Sofuoğlu Barselona'da sezonun ilk podyumu! Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 9. ayağı olan Barselona'da ikinci olarak bu sezon ilk podyumuna çıkmayı başardı.

Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da birinci oldu İtalya Pist Şampiyonası'nın ilk yarışında mücadele eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, birinciliği elde etti.

Milli motosikletçi Can Öncü Fransa'da üçüncü oldu Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağındaki ikinci yarışta üçüncü olarak podyuma çıktı. Öncü, Kenan Sofuoğlu'ndan sonra bu sınıfta kürsüye çıkan ikinci Türk sporcu oldu.