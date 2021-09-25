Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 6'ncı haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrılmış ancak maça damga vuran Mario Balotelli'nin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareket olmuştu. Attığı gol sonrası Yalçın'a doğru koşarak eliyle kafasını işaret eden Balotelli, bu hareketin nedenini açıkladı.

Gana asıllı İtalyan yıldız, Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde kendisi için kullandığı "Beyni yok" ifadesine cevap verdiğini söyledi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA SIKINTIM YOK"

TV100'e konuşan yıldız futbolcu, "Türkiye'ye gelmeden önce benimle ilgili olan ne varsa izledim. Bu benim prensibimdir. Profesyonellik budur. Profesyonel sporculukta bu zaten vardır. Türkiye ile ilgili bütün bilgileri aldım" dedi.

Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntısının olmadığını dile getiren Balotelli, "Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla, halkıyla, bana gösterdikleri ilgiyle hep mutlu oldum. Benim Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş taraftarının, zamanında bana yapmış olduğu destekten de haberim var. Bana her zaman kucak açtılar. Beşiktaşlı taraftarlarla, Beşiktaşlı futbolcularla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş'ta oynayan birçok futbolcu benim zaten arkadaşım. Bunu o akşam da herkes gördü. Ben birçok futbolcuyla orada sarıldım, kucaklaştım" ifadelerini kullandı.

Mario Balotelli, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

"SOYUNMA ODASINDA ARKADAŞIM İZLETTİ"

31 yaşındaki yıldız futbolcu, maça çıkmadan önce soyunma odasında ismini vermek istemediği bir futbolcu arkadaşının, Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında "Beyni yok" dediğini videoyu kendisine izlettiğini ve buna üzüldüğü dile getirdi. Balotelli, bunun kendisine ayrı bir motivasyon kazandırdığını belirterek, "Zaten soyunma odasında hocama da söyledim, 'Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım, değil miyim, beyinsiz miyim, değil miyim, kendisine göstereceğim' dedim. Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da kenarda oturan futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz, hiçbir zaman da olmaz. Onların bana nasıl baktığını biliyorum" dedi.

Sergen Yalçın'dan Balotelli'ye bir salvo daha: İyi ki onu almamışım Dünyaca ünlü yıldızın Beşiktaş'a gelmesine iki defa engel olan tecrübeli çalıştırıcı, "10 sene önceki lafıma kin duyacak kadar problemli birini transfer etsek, kim bilir nelerle karşılaşacaktık" dedi.

Balotelli’den Sergen Yalçın’a gönderme! Sosyal medya paylaşımı olay oldu Dün akşam oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçında, Adana Demirspor 3-0 geriden gelip 3-3 beraberliği yakalamıştı. Maçta gol atan Balotelli sosyal medyadan çirkin bir paylaşım yaptı. İtalyan golcü, siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yorumcu olduğu zamanlarda kendisi için söylediği "Beyni yok" sözüne yönelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bizim beynimiz ve özellikle kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz" dedi.

Sergen Yalçın: “Balotelli o hareketi direkt bana yaptı” Adana Demirspor ile sahasında 3-3 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. Balotelli’nin maç içindeki hareketi direkt olarak kendisine yaptığını söyleyen Yalçın, karşılaşma için de “İnşallah bir daha böyle bir maç yaşamayız” dedi.