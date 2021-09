Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe’de yoğun maç takvimi futbolcuları daha da zorlamaya başlayınca Vitor Pereira’dan yeni düzenleme geldi. Beşiktaş’ın yaşadığı süreci de dikkate alan Portekizli çalıştırıcı, daha büyük kâbuslar görmeden tedbir alıp, antrenman sisteminde ve saatlerinde düzenlemeye gitti. Maçların ertesindeki idmanlar, oyuncuların uyuma ve dinlenme sürelerini artırmak adına öğleden sonra ya da akşama çekildi.

Geleceğe yatırım

Çalışma temposu da, üç günde bir yapılan maçlar sebebiyle düşürülerek normal idmandan aktif dinlenmeye çevrildi. GPS sistemi sayesinde performans ve sağlık bilgilerini anlık takip eden teknik heyet, veriler doğrultusunda büyük ölçüde sakatlıkların önüne geçebiliyor. Pereira, bu verileri de değerlendirerek tercih yaparken yorgunluk seviyesi üst seviyede olan oyuncular korumaya alınıyor. Aktif dinlenme çalışmalarıyla toparlanmaları sağlanıyor.

AVRUPA PLANI

Mesut Özil’e koruma

Hatay deplasmanına beş eksikle çıkacak Fenerbahçe’de adale ağrısı olan Serdar Aziz riske edilmeyecek. Pereira, Olimpiakos maçını da düşünerek Mesut Özil’i yedek soyunduracak. Tedavisi tamamlanan Serdar Dursun’un ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

KEYİFLER YERİNDE

F.Bahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Giresunspor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Morallerin yüksek olduğu antrenmanda diğer oyuncular ise taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sarı lacivertli kafile özel uçakla Hatay’a hareket etti.

SAKATLIK RAPORU

1. hafta: Pelkas, Valencia, Mert Hakan

2. hafta: Pelkas, İrfan Can, Mert Hakan, S. Dursun, Novak

3. hafta: Pelkas, İrfan Can, Serdar Dursun, Novak, Mesut

4. hafta: Nazım, Sosa, S. Dursun, Ferdi

5. hafta: Nazım, Sosa, S. Dursun, İrfan Can, Zajc, Tisserand

6. hafta: Nazım, Sosa, S. Dursun, İrfan Can, Zajc, Tisserand

7. hafta: Nazım, Sosa, İrfan Can, Zajc, Tisserand

