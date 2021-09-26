Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Nwakaeme’nin ise başka hesapları var. İlk dört hafta oynanan Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarını boş geçmeyen Nijeryalı oyuncu, takımının 1-0 kazandığı Kasımpaşa ve 2-2 berabere kaldığı Konya maçlarında sessizliğe büründü.

Avcı ona güveniyor

Nwakaeme’nin Süper Lig kariyerinde rakip olup da gol yollarında bordo mavili takıma katkı sağlayamadığı dört takımdan biri de Alanyaspor. Yıldız oyuncu dördüncü defa rakip olduğu Akdeniz temsilcisi karşısında gol yollarında etkisiz kaldı. Nwakaeme yarın oynanacak Alanya maçında skora katkı yaparak hem iki haftalık suskunluğunu bozmak hem de Süper Lig’de gol attığı takımlar arasına birini daha eklemek istiyor. Abdullah Avcı da oyuncusuna güveniyor.

HUGO’NUN YERİNE HÜSEYİN

Savunmada mecburi değişim

Trabzonspor’da savunmanın göbeğinde mecburi değişim olacak. Vitor Hugo-Edgar le ikilisinden geldiği günden beri vazgeçmeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, Hugo’nun kart cezası sebebiyle Edgar’ın yanında Hüseyin Türkmen’e görev verecek.

Trabzonspor zirvede yalnız kalmak istiyor Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada Konya’ya misafir olacak bordo mavili ekip hem zirveyi ele geçirmek hem seriyi sürdürmek istiyor.