Türkiye Gazetesi

Vitor Pereira yönetiminde lige ve Avrupa'ya iyi başlayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sezon başında genç oyuncuları tercih ederek takımın yaş ortalamasını düşüren Pereira, Süper Lig'deki ilk puan kaybını Sivasspor deplasmanında almıştı.

ALTAY'IN PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

2019 yaz transfer döneminde sarı lacivertli ekiple anlaşan 23 yaşındaki Altay Bayındır, sezon başından bu yana sergilediği başarılı performansla alkış topluyor. Genç eldiven sadece 4 gol yedi ve şu anda Hataysporlu Münir ile birlikte Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi konumuda.

A Milli Takım'a kadar yükselen Altay, Avrupa devlerinin radarına girdi. İddialara göre; Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde salı günü karşılaşacağı Ajax'ın iki yetkilisi Kadıköy'de oynanan Giresunspor maçında milli file bekçisini izledi. Hollanda ekibinin kalecisi Andre Onana'nın yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 12 ay men cezası alması, Amsterdam ekibini devre arasında zorunlu kaleci transferine yönlendirdi. Altay'ın ise transfer listesinin ilk sıralarında olduğu belirtildi.

TEK TALİP AJAX DEĞİL

Genç eldiven için iki kulübün devre arasında pazarlık masasına oturacağı iddia edilirken, başarılı kalecinin talipleri Ajax'la sınırlı değil. Altay Bayındır; birçok Türk futbolcunun forma giydiği Lille'in yanı sıra İngiliz ekiplerinin de yakın markajında.

Fenerbahçe yönetimi, 23 yaşındaki kaleci için bonservis bedelini belirledi. Sarı lacivertliler, Ajax ile 20 milyon eurodan pazarlıklara başlayacak. (Takvim)

Fenerbahçe durmayacak: UEFA'ya da dava açarız Sarı lacivertliler şike sürecinde kulübü mağdur eden herkesin peşine düşecek. "Muhatabımız Nihat Özdemir değil TFF" diyen yönetici Fethi Pekin, UEFA'ya da dava açabileceklerini söyledi

Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 yendi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapadı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor maçından 3 puan ile ayrıldı.