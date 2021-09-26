Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran’ın sözlerine Emre Belözoğlu TGRT Haber’de yayınlanan "Stüdyo Futbol" programı üzerinden yanıt verdi.

“TAHİR BEY GÖRÜŞME TALEP ETTİ”

TGRT Haber’de Stüdyo Futbol programına konuşan Emre Belözoğlu, "Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın gündemdeki açıklamaları 10-15 gün öncesine ait. Bülent Uygun görevden ayrıldıktan sonra Hamza Hamzaoğlu göreve gelmeden 2 gün önce Tahir Bey görüşme talep etti.” dedi.

“TEKLİFLERİNİ KABUL ETMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM”

Belözoğlu kendisine teklifte bulunulduğunu belirterek, “Gerçekleşen görüşmede Çaykur Rizespor'un teknik direktörü olmam konusunda teklifte bulunuldu. Ben de kendilerine teşekkür ederek tekliflerini kabul etmeyeceğimi söyledim. Gayet dostane geçen görüşmenin ardından, eski bir röportajın yeniden gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum.” açıklamasında bulundu.

“TAKIMLARA ZARAR VERİYOR”

Bu tarz konuşmalardan rahatsız olduğunu belirten Emre Belözoğlu, “Çaykur Rizespor'a ve çok değerli Hamza Hamzaoğlu hocamıza başarılar diliyorum. Bu tarz polemiklerin bizlere ve daha da önemlisi camialara zarar verdiği ortada. Bu yüzden daha fazla konuşarak böyle bir konunun içinde yer almak istemiyorum." dedi.

“EMRE BELÖZOĞLU’NU ALMAM”

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu'nu almam! Emre Belözoğlu, Rize'de gazeteci dövmüş adamdır! Ben neden Emre Belözoğlu'nu alayım? Kapıdan içeri sokmam" ifadelerini kullanmıştı.

Rizespor’da Emre Belözoğlu dönemi başlıyor! İmza atmaya çok yakın 5 haftada 1 puan alabilen Rizespor’da Bülent Uygun dönemi sona eriyor. Kötü gidişatın ardından Rizespor Bülent Uygun'la ayrılık kararı aldı. Yerine düşünülen ilk isim ise Emre Belözoğlu. Karadeniz ekibi resmi temaslara başladı. Rizespor'da forma giyen Gökhan Gönül'ün de ikna için devreye girdiği iddia edildi.

Emre Belözoğlu sürprizi! Dev karşılaşmayı yorumlayacak Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Bayern Münih maçını yorumlayacak.

Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yardımcı antrenörlük konusunda görüşülen Emre Belözoğlu ile ilgili, "En iyi uyum sağlayacak, kişisel uyum itibariyle Emre’yi düşünmüştüm. Kaptan olarak da katkı yapıyordu oynamadığı zamanda bile. O manada onu düşünmüştüm. Burası hem onun hem de bizim için iyi olacaktı. Şu anda olmadı, katılmadı bize. Başka antrenör de alabilirdim ama almadım" dedi.