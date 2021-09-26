Türkiye Gazetesi

Milan ile Atletico Madrid maçında Cüneyt Çakır görev alacak.

CÜNEYT ÇAKIR DÜDÜĞÜ ÇALACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül Salı günü Milano'daki San Siro Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak.

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