Türkiye Gazetesi

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, dünya devi Real Madrid'in transfer listesinde. Leicester City'de forma giyen Söyüncü için İspanyol basını tarafından ortaya atılan iddia, taraftarlar arasında heyecana neden oldu.

A Milli Takım formasını terleten Söyüncü, Türkiye her ne kadar EURO 2020'de başarısız bir performans gösterse de İspanyol ekibinin radarına girdi. Yetkililerin, Çağlar'ın İngiltere Premier League'de Leicester City ile gösterdiği performanstan hayli memnun olduğu iddia edildi.

LEICESTER CITY'NİN TALEBİ 45 MİLYON STERLİN

Raphael Varane'ın ayrılması ile birlilte savunmanın merkezinde eksiklik yaşayan Real Madrid, net bir takviye yaparak açığını kapatmak istiyor. Çağlar'ın Leicester City ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunurken, aynı haberde Leicester City'nin başarılı savunma oyuncusu için 45 milyon sterlin talep ettiği belirtildi.

Çağlar bu sezon Leicester City ile Premier League'de çıktıkları 6 maçın 6'sına da ilk 11 başlayıp 90 dakika süre aldı. (NTV)

Kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü'den özür Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildiği maçta kırmızı kart gördüğü için özür diledi.

Çağlar Söyüncü'ye Barcelona kancası İspanyol devi Barcelona, bir türlü istikrar yakalayamadığı defans mevkisi için gözünü Çağlar Söyüncü'ye dikti.