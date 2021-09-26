Türkiye Gazetesi

28 Eylül Salı günü Hollanda temsilci Ajax ile temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Deplasmana gidecek olan siyah-beyazlı ekip kamp kadrosunda yer alan futbolcuları duyurdu.



BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ İSİMLER YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronvirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülen oyuncular arasına dahil edilmedi.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman, Ajax maçı kadrosunda yer buldu.

MAÇ KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER

Teknik direktör Sergen Yalçın eksik oyuncuların çokluğunda genç oyuncular Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş'ı da kadroya dahil etti.

Beşiktaş'ta Ajax maçı için 17 kişilik kamp kadrosuna dahil edilen futbolcular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Fabrice N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Umut Meraş.

Ajax-Beşiktaş maçına Fransız hakem Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanına konuk olacağı karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Beşiktaş'ta Montero maç kadrosundan çıkarıldı! Eksik sayısı 10'a yükseldi Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ın İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero'nun sakatlığı sebebi ile kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Montero ile birlikte eksik sayısı 10'a yükselen Beşiktaş'ın gidişatı taraftarları kaygılandırıyor.