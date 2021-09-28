Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray'ın yenilerinden Patrick van Aanholt mevcut kadrodaki en istikrarlı oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor. 7 Süper Lig maçının hepsinde süre alan Hollandalı futbolcu, Göztepe karşılaşmasında 92 defa topla bir araya gelerek maçın en çok topla buluşan ismi oldu. 9 ikili mücadelenin 8'ini kazanan Aanholt âdeta 'Demir Adam' görüntüsü çizdi.

Terim'in gözdesi

Saha içeresinde tecrübesiyle sezon başından bu yana saha içi liderliğini üstlenen Aanholt, Teknik Direktör Fatih Terim'in de en büyük yardımcılarından biri. Girdiği hava topu mücadelesinde de 3'te 3 başarı gösteren Aanholt, 3 top kapma, 2 pas arası yaparken bir de şut engelledi. Futbolcu saha içindeki aktif görüntüsüyle öne çıkan isimlerden biri oldu.

GOLLERİ SIRALIYOR

Falcao iyice coştu

Galatasaray'da attığı gollerden çok kaçırdığı maçlarla anılan Radamel Falcao, La Liga'da döktürmeye devam ediyor. İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Falcao, Cadiz filelerini de havalandırıp üçüncü maçında üç gol kaydetmiş oldu. İspanyol As gazetesi "El Tigre'yi kimse durduramaz" övgüsünde bulundu.

Sacha Boey müjdesi

Galatasaray, Marsilya ile oynaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Göztepe maçında oynayanların yenileme çalışmasıyla yetindiği idmanda diğer oyuncular taktik çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığını yavaş yavaş atlatan Sacha Boey kontrollü şekilde takımla çalışmalara başladı.

MUSLERA'NIN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi sezon başından bu yana yaptığı hatalarla ve yediği gollerle şaşırtıyor. Uruguaylı 7. hafta sonunda en düşük kurtarış yüzdesine sahip kaleci konumunda yer alıyor. Muslera, kalesindeki 24 gol pozisyonunun 10'unda topun filelerle buluşmasına mani olamazken ancak yüzde 58 kurtarış oranı yakalayabildi.

Galatasaray’da Muslera krizi! Fatih Terim ile birbirlerine girdiler Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlarla eleştirilen Galatasaray’da yeni bir kriz ortaya çıktı. Galatasaray’ın 3-0 kaybettiği Kayserispor maçından Muslera’nın Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi. Üst üste yedek takımla antrenmana çıkan deneyimli kalecinin, “Kayseri’ye gelmiyorum” diyerek Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi.

Galatasaray'dan son 32 sezonun en kötü başlangıcı Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak puan kayıplarını sürdüren Galatasaray, 1989-1990 sezonundan beri 6. hafta itibarıyla en kötü sezonunu geçiriyor.