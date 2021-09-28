Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 2. grup maçları ile devam ediyor. Türkiye'de gözler bu akşam oynanacak Beşiktaş-Ajax mücadelesinde olacak. Temsilcimiz, zorlu Ajax deplasmanına sakatlıklar ve hastalıklar sebebi ile 11 eksikle gidiyor. Geçtiğimiz haftalarda eksikleri sebebi ile ligde de puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ta bu akşam stoperde N'Sakala ve genç Rıdvan'ın görev alması bekleniyor. Oynadığı son 4 maçta 22 gol atan Hollanda temsilcisinde ise 3'ü sakat 1'i cezalı toplam 4 eksik bulunuyor. Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting'i 5-1 yendi.

MUHTEMEL 11’LER

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Salih, Kenan, Gökhan, Batshuayi



Beşiktaş, gruptaki ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olmuştu.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma, TSİ 19.45'de başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma Türkiye'de EXXEN üzerinden takip edilecek.

BEŞİKTAŞ'IN 11, AJAX'IN 4 EKSİĞİ VAR

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, test sonucu pozitif çıkan Montero ve tedbir olarak Hollanda'ya götürülmeyen Alex Teixeira ile Necip Uysal maç kadrosunda yer almıyor.

Ev sahibi Ajax'ta Klaiber, Labyad, Stekelenburg ile cezası süren Onana maçta forma giyemeyecek.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

STOPERDE N'SAKALA OYNAYACAK

Dün akşam sakatlıklarla ilgili konuşan Sergen Yalçın, Beşiktaş camiası olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Son 10 günde çok ciddi sorunlar yaşadık. Elimizdeki seçenekler çok kısıtlı hale geldi. Stoperde N'Sakala oynayacak.” ifadelerini kullandı.

AJAX'TAN SON 4 MAÇTA 22 GOL

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor. Hollanda ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi, bu maçlarda toplam 35 gol atıp, sadece 2 gol yedi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Sporting'i 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı galibiyetler alıyor. Lizbon maçından 3 gün sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi çok farklı bir skorla geçen Hollanda ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol attı.

Kırmızı beyazlılar son lig maçında da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birinde de 9 gol attı.