Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, aldıkları sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ten Hag, maçın ardından Johan Cruijff Arena'da futbolcusu Steven Berghuis ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"BEŞİKTAŞ HARİKA BİR TAKIM"

Hollandalı teknik adam, Beşiktaş'a karşı sergiledikleri futbolun daha iyisini oynayacak ve daha çok gol atacak kapasiteye sahip olduklarını dile getirerek, "Bunu herkesin bilmesi gerekiyor ki Beşiktaş iyi oyunculara sahip harika bir takım. Beşiktaş bizim ülkemizdeki takımlara göre daha hızlı ve iyi oynayan bir ekip." ifadelerini kullandı.

"BU YIL GURUPTAN ÇIKACAĞIZ"

Şampiyonlar Ligi'ne 6 puanla harika bir başlangıç yaptıklarını aktaran Ten Hag, "Daha önce de 6 puan almış ancak gruptan çıkamamıştık. Takımım iki sene öncesinden daha farklı. Bu yıl gruptan çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Beşiktaş 11 eksikle karşısına çıktığı Ajax'a 2-0 yenildi Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Maça 11 eksikle çıkan siyah beyazlılar 2-0 yenildi.



İpler gerildi! Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi dikkat çeken yorum Yarın akşam temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda’da Ajax’la karşılaşacak. Maç öncesi Ajax Teknik Direktörü Erik ten Haag, basın toplantısında “Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım. Çok sakatları var ama kendilerine güveniyorlar. Biz de kendimize güveniyoruz" açıklamasında bulundu.