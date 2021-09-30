Türkiye Gazetesi

Tenisin büyük isimleri Indian Wells turnuvasından çekilmeyi sürdürüyor. Avustralyalı Ashleigh Barty, Japon Naomi Osaka ve ABD'li Serena Williams gibi tenisin büyük isimlerinin ardından tek erkeklerde dünyanın 1 numaralı ismi olan Sırbistanlı tenisçi Novak Djokovic de ekim ayında düzenlenecek Indian Wells'ten çekildiğini duyurdu. Çekilmesiyle ilgili bir sebep belirtmeyen Djokovic, gelecek sene orada olacağının sinyalini verdi. Djokovic şu an kendisi gibi 5 şampiyonluğu bulunan Roger Federer ile en başarılı tenisçi ünvanını paylaşıyor. Djokovic bu sezon çıktığı Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk yaşadı.

BU SEZON 4'TE 3 YAPTI

Bu sezonun grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybeden Djokovic, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 4 Ekim'de başlayacak turnuvada ise yer almayacak.

Djokovic, ABD Açık finalinde Rus Daniil Medvedev'e kaybetmesinin ardından maç sonu yaptığı açıklamada, bu sezon başka bir turnuvada yer alıp almayacağına ilişkin henüz karar vermediğini söylemişti.

GELECEK SENEYE SİNYAL VERDİ

Organizasyondan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Djokovic'in bu sene düzenlenecek turnuvadan çekilme kararı aldığı belirtildi. Djokovic ise yaptığı açıklamada, "Bu sene en sevdiğim yerlerden biri olan Indian Wells'te hayranlarımla buluşamayacak ve çölde oynayamayacak olmaktan üzgünüm. Umarım seneye tekrar görüşürüz" dedi.

Novak Djokovic, elde ettiği 5 şampiyonlukla Indian Wells'in en başarılı tenisçisi unvanını İsviçreli Roger Federer ile paylaşıyor.

KADIN TENİSİN 3 BÜYÜK İSMİ DE ÇEKİLMİŞTİ

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, Japon Naomi Osaka ve ABD'li Serena Williams da bu sezon Indian Wells'e katılmayacağını önceden duyurmuştu.