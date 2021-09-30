Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor'a Gaziantep maçında yaşanan olaylara ilişkin 32 bin TL para cezası kesilmesine hükmetti. Cezaya gerekçe olarak, taraftarların neden olduğu saha olayları gösterildi.

KLÜP BAŞKANI SANCAK VE İDARECİ BİLİCİ'YE 5 BİN LİRA CEZA

Adana Demirspor'da kulübü başkanı Murat Sancak ile idareci Süleyman Bilici ise talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle 5'er bin lira para cezasına çarptırıldı.

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'a 55 bin lira, Denizlispor'a ise 14 bin 500 lira para cezası uygulanırken, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'in 4, Tuzlaspor görevlisi Muhammed Ali Kanıçok'un da 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira ceza aldığı duyuruldu.

PFDK'dan, Bursaspor’a para ve bloke cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) TFF 1. Lig'de oynayan Bursaspor’a para ve bloke cezası verdi.

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.