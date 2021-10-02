Türkiye Gazetesi

Yarın kendi evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’ye Mesut Özil’den kötü haber geldi. Hastalıklarından dolayı Özil’in ilk 11’de başlama ihtimali zayıf görülüyor.

FİZİK OLARAK TAM HAZIR DEĞİL

Hastalıktan çıkan ve antrenman eksikliği olan Mesut, mücadeleye yedek kulübesinde başlayabilir. Vitor Pereira, Mesut'u fizik olarak tam hazır olmadan sahaya sürmüyor. Yedekte başlama ihtimali daha yüksek gözüküyor.

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