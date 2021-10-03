Türkiye Gazetesi

Geçen sezon, Teknik Direktör İrfan Buz'un katkılarıyla ligde kalmayı başaran Makatyaspor, bu sezon 8. haftaya gelindiğinde yalnızca 6 puan kazanarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Gelişmelin akabinde Malatyaspor yönetimi, resmi hesaptan teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

HATAYSPOR MAĞLUBİYETİ KAÇINILMAZ AYRILIĞI GETİRDİ

2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor’u ligde tutarak başarı elde eden Teknik Direktör İrfan Buz, 2021-2022 sezonuna istediği gibi başlayamamıştı. Doğu Anadolu ekibi Buz yönetiminde büyük umutlar ile başladığı yeni sezonun ilk maçında Trabzonspor’a sahasında 5-1 kaybetmişti. 2021-2022 sezonunda Buz yönetiminde 8 maça çıkan sarı siyahlılar, bu maçlarda 2 galibiyet alarak 6 puan toplayabildiler. Yeni Malatyaspor, Lig’in 8.haftasında oynanan Hatayspor maçında kötü gidişata dur diyemeyen Buz ile karşılıklı olarak sözleşmenin sona erdirildiğini açıkladı.

MALATYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Yeni Malatyaspor’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor 13 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Helenex Yeni Malatyaspor, 13 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşadı.