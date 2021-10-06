Türkiye Gazetesi

FIFA, Türk hakem Cüneyt Çakır'a, 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçında düdük çalma fırsatı verdi. Buna göre, Çakır, cuma günü oynanacak Almanya-Romanya maçında görev alacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda cuma günü Almanya ile Romanya arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.

Milan - Atletico Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Milan ile Atletico Madrid arasında oynanacak maçta, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır görev alacak.

Erman Toroğlu Cüneyt Çakır’ı yerden yere vurdu: ‘Duman edeceğim onu’ Dün akşam Fenerbahçe kendi sahasında Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın 90+4’de çaldığı bitiş düdüğü tartışma konusu oldu. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu ise Cüneyt Çakır’ın düdüğü erken çaldığını belirterek, “Ne dakik bir adammışsın sen ya! Bundan sonra 1 dakika fazla oynatsın var ya, duman edeceğim onu" diye konuştu.

Cüneyt Çakır’ın çaldığı düdük geceye damga vurdu! Beşiktaşlılar isyanda Dün akşam Fenerbahçe ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe’nin 2-1 kazandığı maçta hakem Cüneyt Çakır’ın 90+4’te çaldığı düdük tartışmalara sebep oldu. Çakır, 90+4’de düdüğü çaldıktan sonra kaleci oyunu başlattı, Giresun atağı devam ettirdi ve gol attı. Ancak düdüğün çaldığının farkında olmayan Giresunspor oyuncuları adeta şaşkına döndü. Giresunlu oyuncular hakeme tepki gösterdi. Adana Demir karşılaşmasında uzatma süresinden 1 dakika daha fazla oynanan maçta, Beşiktaş son saniyede golü yemişti. Siyah-Beyazlı taraftarlar ise sosyal medyada bu duruma isyan etti.