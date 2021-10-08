Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe forması giyen Ekvadorlu forvet Enner Valencia, milli takımında tarihine geçti. 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 10. maçlar oynanırken, Ekvadorlu forvet Valencia, sahalarında Bolivya'yı 3-0 yendikleri mücadelenin 17 ve 19. dakikalarında fileleri havalandırdı.

Galibiyetin en büyük mimarlarından olan ve bu karşılaşmada gol sayısını 33'e yükselten 31 yaşındaki Valencia, Agustin Delgado ile paylaştığı "Ekvador Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirdi.

GÜNEY AFRİKA ELEMELERİNDE SON DURUM

10 takımın tek grupta mücadele ettiği elemelere, 5 karşılaşmayla devam edildi. Bir maç eksiği bulunan takımlardan Brezilya 27 puanla lider, Arjantin ise 19 puanla 2. sırada yer aldı. Bu iki ekibi, 16 puan toplayan Ekvador ve Uruguay izledi.

Grupta ilk 4'e girecek ekipler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Peru-Şili: 2-0

Ekvador-Bolivya: 3-0

Venezuela-Brezilya: 1-3

Uruguay-Kolombiya: 0-0

Paraguay-Arjantin: 0-0

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