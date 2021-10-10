Türkiye Gazetesi

Henüz beklentileri karşılayamayan 25 yaşındaki oyuncu, “Takıma yeni katıldım. Oynadıkça kendimi bulacağım. Çok daha iyisini yapabilirim” derken hedefinin millî forma olduğunu söyledi. “Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Burayı kariyerimi geliştirmek için seçtim” ifadesinde bulunan Crespo, “Çok çalışıp bir gün Portekiz için oynamak istiyorum” dedi.

Hocası Vitor Pereira’ya övgüler yağdıran Crespo, “Onunla çalıştığım için gururlu ve mutluyum” derken, Trabzospor maçı için de iddialı konuştu. “Zor olacağını biliyoruz ama rakip için de kolay olmayacak. Kazanmayı çok istiyoruz. Üç puan için savaşacağız” dedi. “Uzun bir yolumuz var” değerlendirmesinde bulunan Crespo, “Sezon sonu Fenerbahçe’nin hak ettiği şampiyonluğa kazanmak istiyoruz” açıklaması yaptı.