Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız, uluslararası spor arenasında ülkemizi gururlandıracak başarılara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda mücadele veren Oğuzhan Tiryaki büyük erkekler, Ali İhsan Egin ise genç erkekler kategorisinde şampiyon oldu.

İKİ ŞAMPİYONLUK BİRDEN

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda sporcularımızdan Oğuzhan Tiryaki büyük erkekler kategorisinde, Ali İhsan Egin ise genç erkekler kategorisinde Balkan şampiyonu oldu. Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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