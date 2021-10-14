Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta sakatlık krizi bitti, Cyle Larin krizi başladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kanadalı, yeni imza atmak için gösterdiği tavırla tepki çekti.

Yönetim, 26 yaşındaki oyuncuyla sezon başında da masaya oturmuş ancak bir sonuç alınamamıştı. Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla Larin'le pazarlıklar yeniden başladı. İlk olarak 1,5 milyon avrodan üç yıllık sözleşme önerilen yıldız oyuncu bu teklifi kabul etmedi. Beşiktaş'ın teklifi son olarak 1,9 milyon avroya yükseldi ama Larin yine mutlu olmadı.

YALÇIN'DAN DESTEK

Her sezon için 2,5 milyon avrodan üç yıllık sözleşmede direten Larin'in bu tavrı en çok Başkan Ahmet Nur Çebi’yi sinirlendirdi. Çebi, bundan sonra Larin’e yeni bir teklif yapmama karar aldı.

Yıldız oyuncunun menajerinin fiyat yükseltme çabasına kızan Başkan, Sergen Yalçın’la da durum değerlendirmesi yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı Larin’nden memnun olduğunu ve kalmasını istediğini ancak kulübün menfaatlerinin her şeyden önemli olması sebebiyle yönetimin her türlü kararının da arkasında olduğunu söyledi.

Çalışmaya sakatlığı devam eden Mehmet Topal dışında bütün oyuncular katıldı.

TEIXEIRA MÜJDESİ

Beşiktaş'ta yarın oynanacak Başakşehir maçı hazırlıkları dün yapılan çalışmayla devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın, sakatlığı geçen Alex Teixeira'yı idmanda as takımla çalıştırdı.

YALÇIN'DAN YENİ KARAR: KAMP KALDIRILDI

Sergen Yalçın saha dışıyla ilgili oyuncularını yakından ilgilendirecek bir kararlar aldı. İlk olarak futbolcuların aileleriyle daha fazla vakit geçirebilmeleri için maç öncesi kamplarını kaldıran tecrübeli çalıştırıcı, sakatlıkların önüne geçmek için de idmanda yükleme yaptırmıyor.

MİLLÎ ARA İLAÇ OLDU

Sezon başından bu yana zeminin kötülüğünden yakınan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Millî arada gece gündüz tohumlama ve gübreleme yapıldı. Yağan yağmurlar da iyileşmeye fayda sağlarken Sporting Lizbon maçında saha zeminin tam olarak hazır olacağı belirtildi.

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