Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor karşılaşma sonrası sert açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Ali Şansalan için "Ali maç alan" ifadelerini kullanan Koç, hakem camiasına ilişkin "Bu müsessenin ne kadar kokuşmuş olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'de, futbolda kazanmanın veya kaybetmenin, düşmenin ya da şampiyon olmanın, sadece sahada belirlenmediği kavramını her geçen gün daha da ağır basan bir norm haline geldi. Şu gördüğünüz olay, Türk futbolundaki hakem rezaleti artık bir kural oldu. Kanıksanmaya başladı. Bu böyle gitmeyecek. Bu sistemin ne kadar garabet olduğunu sadece ben değil başkaları da söylüyor. TFF başkanı, Kulüpler Birliği başkanı, futbolcular, teknik direktörler değişiyor, bu arkadaşlar değişmiyor" dedi.

"BİZİM FUTBOLCULARA KARŞI MİMİKLERİ BİLE SERTTİ"

Trabzonspor karşısında Kim'e verilen kırmızı karttan sonra zaten olayın bütün gidişatının değiştini kaydeden Koç, "Hakem Kim'i haksız yere attı, 'Altay da yemeseydi' diyebilirsiniz. Esas olay işin geneline bakıyoruz. Bunu tribünden görerek söylüyorum. Çocuklar söylüyor. Hakemin Fenerbahçeli oyunculara yaptığı mimikler. Bizim oyuncularımıza karşı kızgın agresif, Trabzonsporlu oyunculara daha anlayışlı. Tavırları net belli. İlkokul çocuğu da bunu görür. Rize-Galatasaray maçı haddime değil ama değinmek zorundayım. Galatasaray bir gol yiyor. Net faul. Galatasaray üçüncü golü atıyor, net faul. Maçı 8 dakika uzatmış arkaya 4 dakika daha uzatıyor. Ali Şansalan değil maç alan. Üstüne basa basa söylüyorum"

"TAM 4 PUAN ÖNE GEÇECEKTİK, DOĞRANDIK"

Hakem camiasının değişmesi için harekete geçeceklerini kaydeden Ali Koç "Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı. Bugün Sabiha Gökçen'e giderek ilk adımı atarak... Böyle bir hazırlık var. Bunu muhakkak yapın. Daha 9. dakikada. Bugün Trabzonspor'un dört puan önüne geçecektik. Haftaya bir derbi daha var. Tam ayaklandık gideceğiz. Yine anlamsız, mantıksız bir hakem performansı. Buna bir yerde dur demek zorundayız. Bu insanlar, hakem camiası altında, gözlemcisi, temsilcisi, baştan aşağı kendini yeniden dizayn etmesi lazım. Bütün hakemleri bir gecede değiştiremeyiz. Bunların oluşturduğu güven ortamını minimize edebiliriz. Gözlemciler verdikleri puanları açıklayacaklar. Hakem atamaları MHK başkanı veya telefonlarla yapılmayacak. İki senedir doğrandık. Öğle veya böyle bu sistem değişecek. VAR hakemi saha hakemi ayrı olacak. Pek çok hakem belki çok daha iyi bir performans atacak." dedi.

"HEPSİNİN KÖKÜ TEMİZLENECEK"

Taraftarlara seslenen Koç, şöyle devam etti: Biz şampiyon o-l-a-c-a-ğ-ı-z. Bunu yazın kafanıza! Kenetlenin. Fenerbahçe camiasına sesleniyorum. Bunların hepsinin kökü temizlenecek. Bugün Ali maç alan. Siz basın mensuplarına söylüyorum. Bir kere kılınızı kıpırdattınız mı? 500 milyon dolardan 250 milyon dolara indi, yayıncıdan aldığımız para. TFF başkanına da olumsuz konuşmuyorum. Bu adam bu maça atanmamalıydı. Biz ağzımızı açmadık. Bizim tarzımız bu değil. Maçtan önce konuşmuyoruz. Hakemi baskı altına almak istemiyoruz. Son 2 senedir resmen katlettiler bizi! Geçen sene 15 puanımız çalındı. Federasyon sakın bana ceza vermeye kalkmayın. Durum tespiti yapıyorum. Bu böyle gitmez. Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Bize maç kaybettirebilirsiniz ama siz böyle devam etmeyeceksiniz. Bunu aklınıza yazın. Bu bir ayda mı olur, altı ayda mı olur" sözleriyle sert ifadeler kullandı.

Eski futbolcu Serhat Akın: Fenerbahçe sahadan çekilmeliydi Eski Fenerbahçeli golcü Serhat Akın, Trabzonspor maçı sonrası hakemi eleştirdi. Akın "Eğer bu hakem artniyetli değilse ben de bir şey bilmiyorum" dedi.

Vitor Pereira: Hakem bir kararıyla maçı bitirdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası hakeme yüklendi.