Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında forma giyemeyen Pjanic, Süper Lig'de ise Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kaçırmıştı. Sporting Lizbon maçında ilk 11'de yer alarak 3 maç sonra kadroda kendisine yer bulmuş oldu.
Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-1 yenildi Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Sporting ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi Sporting 4-1 kazandı ve siyah-beyazlılar 3 maç sonunda puansız kaldı.
Beşiktaş'ın konuğu Sporting Lizbon! Hedef mutlak galibiyet Grupta ilk iki şansı için mutlaka galip gelmeleri gerektiğini söyleyen Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Sergen Yalçın, “Şampiyonlar Ligi’nde belli bir hedefimiz yok. Tek düşüncemiz bu maçı kazanmak” dedi.
Beşiktaş'ta Pjanic geri döndü
Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de görev yapan Miralem Pjanic, 3 maç sonra kadroda kendisine yer buldu.
Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında forma giyemeyen Pjanic, Süper Lig'de ise Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kaçırmıştı. Sporting Lizbon maçında ilk 11'de yer alarak 3 maç sonra kadroda kendisine yer bulmuş oldu.
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