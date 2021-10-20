Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta konuk ettiği Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu. Grubundaki ilk iki maçında Borussia Dortmund'a 2-1 ve Ajax'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, üçüncü hafta mücadelesi sonunda puansız bir şekilde son sırada yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarındaki 5. maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.



SERGEN YALÇIN İLE GALİBİYET OLMADI

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezonki Rio Ave maçını 1-1 beraberlikle tamamlarken, PAOK'a 3-1 yenildi.

Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.



Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-1 yenildi Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Sporting ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi Sporting 4-1 kazandı ve siyah-beyazlılar 3 maç sonunda puansız kaldı.



Beşiktaş'ta Pjanic geri döndü Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de görev yapan Miralem Pjanic, 3 maç sonra kadroda kendisine yer buldu.