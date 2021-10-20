Türkiye Gazetesi

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş’ın rakipleri belli olacağı zaman böyle bir kura çekeceğine pek ihtimal verilmiyordu. Çünkü çok güçlü rakipler vardı. Ancak kura çekiminde B. Dortmund, Ajax ve Sporting çıktığında herkes bir ‘oh’ çekmiş ve gruptan çıkma adına da hesaplara başlanmıştı. B. Dortmund favori olarak görülürken, ikincilik için Ajax ve Beşiktaş daha şanslı görülüyordu. Fakat bu öngörüler pek de tutmadı özellikle de siyah beyazlılar adına.

ÜÇÜNCÜLÜK DE ZOR

Temsilcimiz üst üste şanssız sakatlıklar verirken evindeki maçta B. Dortmund’a 2-1 mağlup oldu. Grupta en azından puan alabileceği düşünülen Ajax deplasmanına ise neredeyse on bir çıkarmakta zorlandı. Çünkü takımın yarıdan çoğu sakattı. Buna rağmen tarihî fark beklenirken Hollanda temsilcisi 2-0 ile galip geldi. Ve kritik Sporting mücadelesinde mutlak kazanması gereken Kartal, sahasında rakibine mağlup olup üçüncülük şansını da riske attı. Beşiktaş 3’te sıfır çekti.

Covid-19 önlemleri sebebiyle stadın yarı kapasitesi kadar satılan biletlerin tamamı tükendi ve maçı 21 bin taraftar izledi.

AVRUPA'DA KÖTÜ TABLO: NEREDE ESKİ KARTAL?

Şenol Güneş ile bir zamanlar Şampiyonlar Ligi'nde grubundan namağlup ve son maçları beklemeden lider çıkan Beşiktaş o günleri mumla arıyor. Kartal'ın istatistikleri kötüye gidiyor.

-Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

-Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında son 17 maçta kalesini gole kapatamadı.

-Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarındaki 5. maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

-Kartal, son 4 sezonda 16 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini kazanabildi.