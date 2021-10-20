Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray ligde oynadığı son üç maçından da galibiyetle ayrılıp tekrar yükselişe geçti. Ancak Rize maçında son dakika golüyle gelen üç puan ve Konya karşılaşmasının ikinci yarısındaki düşüş Fatih Terim'i harekete geçirdi. Tecrübeli teknik adam eksiği belirledi. Yakalanan net fırsatların gole oranını az bulan Terim, bu konuda oyuncularını uyardı. Konya karşısında ilk yarıda kaleyi bulan beş şuttan sadece birinin golle sonuçlandığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam bu konuyu oyuncularıyla paylaştı.

FIRSATI TEPMEYİN!

Çok daha erken koparabilecekleri bir mücadelede, farkı açamadıkları için baskı yediklerini belirten Fatih Hoca "Önümüzde Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş'a karşı çok zor iki 90 dakika var. Bizim için çok kritik maçlar. Her zaman bu kadar fırsat da bulamayız. Pozisyonu gole çevirme oranımızı yükseltmemiz şart. Daha soğukkanlı olup baskılı başlangıcımız da farkı açarsak oyun da istediğimiz gibi şekillenir. Bu konuda çok çalışmalısınız" diyerek forvet oyuncularına ciddi ikazlarda bulundu.

LOKOMOTİV MAÇI İÇİN

Rusya yolculuğu

Galatasaray, Avrupa Ligi’ndeki üçüncü maçı için bugün Rusya'ya gidecek. Özel uçakla Moskova'ya uçacak olan sarı kırmızılılarda Terim 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Aslan 18.30'da maçın oynanacağı Lokomotiv Stadı'ndaki son çalışmasını yapacak.

ISINMA PROGRAMI

3 derece tedbiri

Moskova ile Türkiye arasında saat farkının olmaması Galatasaray için avantaj olsa da maçın başlama saatinde tahmin edilen hava sıcaklığı 3 derece. Sağlık ekibi 10 derecelik bir fark yaşayacak futbolcular için maç öncesi jel ve ısınma programı verecek.

DERSLER SONUÇ VERDİ: MUSTAFA TÜRKÇEYİ SÖKTÜ

Bir süredir Türkçe ders alarak takım içindeki etkinliğini arttırmak isteyen Mustafa Muhammed iyi yolda ilerliyor. Galatasaray sosyal medya hesabı dün 23 yaşındaki golcünün Türkçe şarkı söylediği videoyu paylaştı. Türkçeyi söktüğü gözüken Mustafa'nın görüntüleri kısa süre çok beğeni aldı.

Galatasaray derbi öncesi moral topladı: 3 puan 1 golle geldi Süper Lig'in 9. hafta maçları kapsamında evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 1-0'lık skorla 3 puanı elde etti.

Fatih Terim'den hakemlere 'süre' çağrısı Konyaspor maçonın ardından açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oynanmayan süre kuralına değinerek, bu sürenin ülkemizde çok uzun tutulduğunu ve bu konuda hakemlerin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.