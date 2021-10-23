Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Avrupa Ligi’nde Lokomotiv’i Moskova’da yıkan Galatasaray, liderliğini perçinledi. Sarı kırmızılı takımın Avrupa’daki başarısı göze batıyor. Sezon başında göreve başlayan Burak Elmas yönetimiyle yeniden yapılanmaya giren sarı kırmızılılarda Fatih Terim genç ve potansiyelli oyuncuları tercih ederek geleceğin takımını kurmanın adımlarını atmıştı. Aslan genç ağırlıklı kadrosuyla Avrupa’da yeniden adından söz ettirmeye başladı. Ancak Cimbom’daki değişim takımla da sınırlı kalmadı. Terim de yaptığı taktik hamlelerle bu süreçte ön plana çıktı.

RAKİBE GÖRE SENARYO

Avrupa sahnesinde her rakibi farklı ele alarak derinlemesine analizler yapan ve her 90 dakikaya farklı bir senaryo hazırlayan Terim’in önceliği savunmaya verip tarz değiştirmesi de gözlerden kaçmıyor. Hücum futbolunun öncüsü olan Terim, artık defans güvenliğini ön plana alıyor. Zorlu Moskova ekibine karşı ilk yarıda neredeyse açık vermeyen Galatasaray, son derece sert geçen maçta baskıyı dinamizmiyle kırdı. Daha sonra hücumu düşünüp skoru buldu. Galatasaray, Avrupa Ligi’nde gol yemeyen iki takımdan biri olmayı başardı.

İMPARATOR FARKI

Bir dönem “Avrupa ile Türk futbolu arasında makas açılıyor” tespitinde bulunan Terim, değişime ayak uydurarak takımını Devler Ligi ayarındaki grupta lider duruma getirmeyi bildi. Moskova karşısında alınan üç puanın ardından Avrupa basını da Fatih Terim’i başlıklarına taşıdı. Rus medyasında “İmparator’u olan kazandı”, “Terim, Moskova’yı ters köşeye yatırdı” manşetleri yer aldı. Ayrıca bir haberde “Galatasaray 9 saniyede yaptığı 6 pasla golü buldu. Guardiola’nın en iyi zamanındaki Barça’yı hatırlattı” yorumu dikkat çekti.

SEKİZ PUAN KAZANDIRDI

Avrupa sahnesinde temsilcilerimizin başarısı, ülke puanlarına da verdikleri katkı açısından çok önemli. Şu ana kadar takımlarımızın gösterdiği performans ve topladıkları puanlara bakılınca Galatasaray 8 puanla en çok katkıyı veren ekip olarak öne çıkarken Beşiktaş ve Fenerbahçe 4, Sivasspor 3,5 ve Trabzon ise bir puanlık katkı sağladı.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon resmi maçlarda 4'üncü kez ağları havalandırdı.

TERİM'E MİNNETTAR: KEREM'DEN MUTLUSU YOK

Kerem Aktürkoğlu için Lokomotiv Moskova maçı ayrı bir önem taşıyordu. Maç günü 23 yaşına basan oyuncu, sonradan girdiği karşılaşmada rakip ağları sarsarak galibiyette önemli bir rol oynadı. Kerem maçtan sonra Fatih Terim ile yaptığı görüşmede “Hoca’m size çok teşekkür ederim. Bana güvenip transfer ettiniz, oynatıyorsunuz. Galibiyette payım varsa sizin sayenizdedir” diyerek teşekkür etti.

KALEYİ GOLE KAPATTI

Galatasaray UEFA E grubunda henüz şu ana kadar kalesinde gol görmeyerek futbolda yer alan ‘Otobüs çekmek’ deyimini gerçekleştiriyor. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarından 7 puan toplayan Aslan, Avrupa Ligi’nde bu unvanı West Ham ile paylaşıyor. Devler Ligi’nde ise Bayer Münih, Juventus ve Genk kalesini kapatmayı başaran diğer takımlar.

MARCAO FARKI: CİMBOM ONUNLA GOL YEMİYOR

Galatasaray’ın ligde başka, Avrupa’da başka bir görüntü sergilemesinin ardında yatan gerçeklerden biri de Marcao oldu. Ligde 8 maç ceza alan Brezilyalı, Avrupa Ligi’nde forma giyiyor ve farkını da ortaya koyuyor. Galatasaray, Marcao’nun oynadığı üç Avrupa maçını da gol yemeden tamamladı ve Avrupa Ligi’nde gol yemeyen iki takımdan biri oldu. Ayrıca Brezilyalı oyuncu bu üç maçta da UEFA’da ‘Haftanın takımına’ adını yazdırmayı başardı.

Rus basını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hayran kaldı Deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, grupta liderliğini sürdürdü. Galatasaray’ın hocası Fatih Terim’e ise Rus basınından övgü yağdı. Ruslar tarafından Terim’in hamlelerine tam not verildi.

Galatasaray liderliği bırakmıyor UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip puanını 7’ye yükselterek liderliğini sürdürdü.