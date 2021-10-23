Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya geldi. Maça ilk 11'de başlayan ve 28. dakikada bulduğu golle takımını 2-0öne geçiren Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle karşılaşmanın ikinci yarısında forma giyemedi.

Kaydettiği gol kadar savunmada Ronaldo'ya adeta nefes aldırmayarak da beğeni toplayan milli futbolcu, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

"BAZI ŞEYLER DEĞİŞTİ"

Juventus'ta birlikte forma giydiği takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Merih Demiral ilk olarak "Kardeşim seni görmek güzel" ifadelerini kullandı. Milli defans oyuncusu, bu paylaşımında kalp emojisine yer verdi.

Merih Demiral ikinci fotoğrata ise Portekizli yıldızla ikili mücadelesini paylaştı ve "Bazı şeyler değişti" yazdı. Merih yazının sonuna ise gülücük emojisi koydu.

Merih Demiral'ın paylaşımları şu şekilde: