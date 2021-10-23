Türkiye Gazetesi

Manchester United’ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda hem kariyerinin geleceğinden hem de takımının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki futbolcu, başarısının arkadaşındaki sırları hayranlarıyla paylaştı.

Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları şöyle:

“HER ŞEY MÜMKÜN”

"Manchester United'ın birkaç değişiklik yapması gereken zaman gelmişti. Beni aldılar, Varane'ı aldılar, Sancho'yu aldılar. Adaptasyon zaman alacak, oynamak istediğimiz sisteme uyum sağlamak da zaman alacak ancak her şeyin mümkün olduğunu adım adım aklımıza kazımalıyız.

“HER ZAMAN TAKIMI ÖNE KOYARIM”

Ben bireysel performansımı konuşmak istemiyorum, her zaman takımı öne koyarım. Bir şeyleri birlikte kazanmak, tek başına kazanmaktan çok daha kolaydır. Buna inanıyorum, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Takımda herkes rolünün farkında olmalı. Ben takımdaki rolümü biliyorum. Benim görevim goller atmak, takıma tecrübemle yardım etmek ve oyunu anlamak. Herkes takım için fedakarlık yaparsa, daha iyi bir takım oluruz. Arkamızda harika taraftarlar var, harika bir stadımız var, harika bir takımımız var. Böyle devam etmeliyiz.

“BUNUN KARARINI BEN VERECEĞİM”

Portekiz Milli Takımı'ndan neden emekli olayım ki? Henüz zamanım gelmedi. Bunun kararını ben vereceğim. Eğer artık koşamayacağımı, şut çekemeyeceğimi, gücümün gittiğini hissedersem olabilir. Ancak bu konularda hala başarılıyım, devam etme konusunda motive durumdayım.

“ANA KELİME MOTİVASYON”

Ana kelime, motivasyon. İşimi yapmak, insanları mutlu etmek, ailemi mutlu etmek, taraftarları ve kendimi mutlu etmek için motivasyonumu koruyorum. Daha iyi olmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan, en çok galibiyet alan, en çok asist yapan. Her şeyi en çok yapan oyuncuyum. Böyle devam etmek istiyorum. Futbol oynamayı seviyorum, insanları mutlu etmek hoşuma gidiyor."

Merih Demiral'dan Ronaldo'ya mesaj: Bazı şeyler değişti Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Manchester United maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Cristiano Ronaldo'ya mesaj yolladı.

Mohamed Salah'tan tarihi sözleşme! Kazancıyla Ronaldo’yu geride bırakacak Liverpool’un yıldız oyuncusu Mohamed Salah, sözleşmesini yeniliyor. Bu sezon 10 maçta 10 gol ve 4 asistle yıldızlaşan Salah, müthiş performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Salah, haftalık 567 bin euro kazanan Ronaldo'yu gölgede bırakmaya hazırlanıyor. Yeni sözleşmesiyle Salah, 592 bin euroluk ücretiyle senelik 28 milyon euro civarında bir maaş alacak.

Ronaldo'nun eşine aldığı hediye ağızları açık bıraktı: 124 bin Euro değerinde Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e mücevherlerini taşıyabilmesi için büyük bir çanta aldı. Sevgilisinin hediyesine kayıtsız kalmayan Georgina, bu jest karşısında duygulu bir teşekkür mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Georgina, ağlayan surat emojisi kullanarak Ronaldo'ya teşekkür etti. Georgina'nın paylaşımı ise takipçilerini şaşırttı.